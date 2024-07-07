持續強降雨 岳陽洞庭湖決堤 缺口闊度增至220米

6村1社區5755人疏散 專家籲築第二道防線 湖南省岳陽市華容縣洞庭湖遭遇今年以來最強降雨後，一線堤防上周五決堤淹浸部分地區，周邊6條村及一個社區約5,755名民眾安全疏散。堤防缺口闊度昨日增至220米，水利專家陳文平指缺口洪水難以阻擋，當務之急是築好第二道防線，以免洪水淹沒其他地方。

華容縣團洲鄉上周五下午發現堤面下陷1.5米並大量出水，有關部門當晚緊急封堵失敗後堤防決堤，缺口闊10米、長逾100米。省、市防汛抗旱指揮部調集各類救援人員逾2,100人和逾160艘舟艇參與救援，從各地緊急調集近萬噸沙石和18輛「以車代倉」車輛填堵，3艘自卸駁在堤外填充沙卵石封閉。為疏散安置民眾，各級政府已緊急調撥1,000個帳篷、3,200張摺床和6,400套被褥。中央隨後發出重要指示，要求及時疏散和安置災民，全力搶險救援工作。

待水位持平封堵缺口 國家防總、水利部、應急管理部派出工作小組，趕赴現場指導。湖南省委書記沈曉明昨日凌晨在省應急指揮中心召開視訊調度會，強調要確保打贏防汛抗洪搶險救災硬仗。截至昨日上午，決堤位置的堤內外水位分別為31.46和31.63米，僅相差0.17米。目前缺口流速變慢，當水位持平時，施工人員將封堵缺口，大批車輛人員正在堤上待命，現場搭建施工平台，以方便工程車輛出入。

中央預撥5.85億救災 因防汛工作需要，進出華容縣境內的所有道路實施交通管制，過境車輛可經G56杭瑞高速華容東、華容西收費站繞行。氣象部門數據顯示，湖南從上月16日開始持續近20天的強降雨，平均雨量達310.2毫米，較常年同期偏多1.5倍，為1961年以來同期最多。其中，岳陽市平江縣降雨達808.8毫米，偏多4.6倍，創下當地有連續氣象紀錄以來第一，而累計降雨量最大的是瀏陽市大圍山鎮，達980.2毫米。

財政部和應急管理部預撥5.4億元人民幣（約5.85億港元）中央自然災害救災資金，支持湖南等地做好洪澇、地質災害及森林火災救災工作。本報綜合報道