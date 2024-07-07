美學生重返中國校園 進度非常慢

【本報綜合報道】美媒報道，雖然中國已解除嚴格的防疫限制，但美國留學生重返中國的速度非常慢，從疫情前的約1.1萬人減至目前不足1,000人。相反，根據國際教育協會數據，2022至2023學年在美中國留學生多達29萬人。

報道以中國知名國際關係研究學者吳心伯為例，指他在上海復旦大學教授10多年的中國外交政策課程，疫情前通常有三分之一是美國留學生，疫情期間大部分外國留學生基本沒法在華入學，至去年大學恢復正常課程後，其班上約30名留學生均非美國人。吳心伯表示，非常想念美國學生，指他們曾提出很多生動的問題，讓他了解到美國人如何看中國。

兩國關係緊張 航班少價格貴 目前在中國留學的美國人數並無官方統計數字，美國駐中國大使伯恩斯上月提到，在華留學的美國學生約有800人，美國國務院則指這數字只代表參加大學學分項目的學生。

有赴華學習計劃的負責人認為，除了因中美關係緊張，阻礙美國人到中國留學的其他因素還包括航班減少及價格昂貴，獲得中國學生簽證相對困難等。