華打擊毒品見效 美感鼓舞

【本報綜合報道】美國長期質疑中國對美輸出類鴉片止痛劑芬太尼的前體（經化學反應的合成物），《華爾街日報》上周五報道，美國對中國近期採取有意義的行動感到鼓舞，但還有很多步驟要執行。

報道指，中美元首去年11月會談後，中方已低調處理關閉部分對墨西哥毒梟銷售原料的業者，也將對美國要求的3項化學物質訂立新規定。中國公安同時在美國情報下，拘捕涉及墨西哥毒梟洗錢的嫌犯。

美指還有很多步驟執行 一名拜登政府資深官員表示，美方已見到中方採取有意義行動，但還有很多步驟要執行，美方對過去數周中方的行動感到鼓舞。

中美關係雖然緊張，但合作對抗毒品已有顯著改善。去年中美元首會議後，美國官員仍難與中國對口單位說上話，但華府官員過去幾個月陸續訪華，白宮全國毒品管制政策局主任古普塔6月赴北京時，對於雙方就新興綜合化學物質的毒品威脅，已建立直線聯絡管道。中美雙方對美國毒品危機各執一詞，北京認為根源來自美國的藥癮問題，美國國會立場強硬，指北京是對美輸出毒品原料背後的黑手。