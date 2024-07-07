海基會董事長涉貪 偵訊後准保候審

鄭文燦被指任桃園市長時 收地主255萬賄款 台灣海基會董事長鄭文燦在過往桃園市長任內一宗土地開發案中涉貪，上周五剛返台下機隨即由桃園地檢署帶走，漏夜偵訊16小時。適逢昨日是鄭文燦生日，桃園地檢署聲請羈押並禁止接見。法院裁定鄭文燦以500萬元新台幣（約128萬港元）交保，限制居住地點及出境。

桃園地檢署 一度聲請羈押禁見 桃園地檢署聲明指，本署檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦鄭姓被告涉犯貪污治罪條例等案件，於上周五傳喚被告到案。

經檢察官訊問後，認被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，予以逮捕，並向法院聲請羈押並禁止接見。

法院昨日下午審理後，允許鄭文燦交保毋須羈押。桃園地檢署當庭提出抗告，指裁定認事用法不當。鄭文燦面露微笑離開法院，沒有回應記者提問。

鄭文燦透過律師發表聲明，強調自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。

民進黨發言人吳崢表示，此案仍在偵辦中，期盼檢調毋枉毋縱，盡速釐清事實真相。總統府發言人郭雅慧稱，總統府尊重司法，期盼司法單位秉持勿枉勿縱的精神，盡速釐清事實。行政院同樣強調，尊重司法調查程序，也期望司法單位盡速釐清事實真相。

個性圓滑 但與賴清德心結甚深 案件涉及桃園一個工業園區擴建方案，土地持有人計劃把9.5公頃農地改變用途，以近1,000萬元新台幣（約255萬港元）賄賂鄭文燦。一旦罪成，鄭文燦面臨最少7年有期徒刑。有台媒引述知情人士指，鄭文燦與總統賴清德心結甚深，因為鄭文燦個性圓滑及長袖善舞，讓賴清德覺得他跟太多不該接觸的人來往，令關係變得十分複雜。而且，最新一次桃園立委選舉民進黨全軍覆沒，賴清德認為鄭文燦應負擔責任。

賴清德本來屬意「台南幫」前監察委員吳豐山，出任海基會董事長。不料前總統蔡英文中途截胡，力主由鄭文燦擔任海基會董事長，事件導致賴清德心有不甘，但不得不妥協。本報綜合報道