兩岸國際

70人瑞聚首一堂破世績
意大利一間連鎖老人院近日在帕多瓦舉辦年度百歲老人聚會，今年有70名100歲以上的老人參加活動，成功打破最大規模百歲老人聚會的健力士世界紀錄，比上一次澳洲於2016年創下45人的紀錄還多出25人。今次是老人院第15年舉辦聚會，每年都會累積新踏入百歲之齡的長者。
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