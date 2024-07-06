70人瑞聚首一堂破世績

意大利一間連鎖老人院近日在帕多瓦舉辦年度百歲老人聚會，今年有70名100歲以上的老人參加活動，成功打破最大規模百歲老人聚會的健力士世界紀錄，比上一次澳洲於2016年創下45人的紀錄還多出25人。今次是老人院第15年舉辦聚會，每年都會累積新踏入百歲之齡的長者。