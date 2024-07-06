白石崖溶洞出土肋骨化石 揭丹尼索瓦人種生存策略

【本報綜合報道】蘭州大學、中國科學院青藏高原研究所及丹麥哥本哈根大學等研究人員，透過分析甘肅省夏河縣白石崖溶洞遺址中出土逾2,500件動物骨骼，發現一件新的已滅絕古人類丹尼索瓦人肋骨化石，有助推進該人種研究，並首次揭示其生存策略。研究論文周三已經刊於國際學術期刊《自然》。

研究人員通過分析，確定於地層年代距今約4.8萬至3.2萬年出土的一件肋骨標本屬於丹尼索瓦人，為白石崖溶洞遺址的晚更新世晚期丹人活動提供了確鑿的人類化石證據，將他們在青藏高原的生存時間延伸至距今約4萬年前。

加工動物資源 骨製工具 論文共同第一作者王建介紹，白石崖溶洞的丹人生活在以草原景觀為主的自然環境，他們利用多樣性的動物資源，具有較廣的食譜，在該洞穴執行剝皮、肢解、剔肉、敲骨吸髓等動物資源加工和消費行為，還嘗試利用骨骼製作簡易工具。