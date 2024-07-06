總統憂南海局勢升溫 菲擬撤美製中程導彈

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納周四表示，總統小馬可斯已下令軍方緩和南海緊張局勢。菲律賓陸軍發言人德馬阿拉（Louie Dema-ala）同日宣布，部署在呂宋島的美國中程導彈系統將於9月或更早撤出菲律賓。

布勞納與小馬可斯開會後見記者，他警告假如菲軍部隊在南海主權水域遇襲將會自衞。

警告部隊倘遇襲將自衞 布勞納指，將視乎情況以同等水平自衞，如對方用刀攻擊，菲軍也會用刀還擊。布勞納解釋針對攻擊方的武力相稱概念時重申，菲軍不會忍受欺凌，但同時不會導致南海局勢升級。布勞納要求中國歸還繳獲的7把菲軍突擊步槍，並就船隻及裝備損壞賠償6,000萬披索（約811萬港元）。

美國陸軍本年4月宣布，在菲律賓北部部署中程陸基導彈系統。它又稱為堤豐系統，能搭載標準6型攔截導彈及戰斧巡航導彈，射程覆蓋整個台灣海峽，令中國大為不滿。德馬阿拉透露，美國陸軍正運走於美菲「肩並肩」及「堅盾」聯合軍演期間使用的裝備，包括中程導彈系統。

對於堤豐系統將提早運走，而菲軍已接受使用維護指導，但未在實彈演習中運用一事，中國外交部發言人毛寧昨日稱，中方注意到有關報道。關於美國在菲律賓部署中導，中方已經多次闡明嚴正立場，有關做法嚴重開歷史倒車，嚴重威脅地區國家安全，嚴重破壞地區和平穩定，同地區國家、人民求和平、謀發展的共同願望背道而馳。敦促相關國家正視地區國家呼聲，並盡早糾正錯誤做法。

中方稱美部署威脅地區 中國外交部副部長陳曉東周二與菲律賓外交部副部長拉扎羅在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議，為中菲自上月17日仁愛礁衝突後首次正式對話。本報綜合報道

小馬可斯 中菲在南海衝突頻頻。