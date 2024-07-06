民主黨金主停資助 逼拜登退選撲火

迪士尼後人指明賀錦麗接棒 目睹美國總統拜登災難性的辯論表現後，民主黨金主們開始出手要求拜登退選，否則將不再資助民主黨。迪士尼創辦人孫女阿比蓋爾（Abigail Disney）周四宣布暫停向民主黨捐款，直至拜登退選、放棄爭取連任後才會恢復捐款。

阿比蓋爾表示，上述決定是現實考量，並非不尊重，又形容拜登是個好人，為國家作出極大貢獻，但認為現時的情況下若拜登不退選，可以肯定民主黨將會大敗，形容賭注太大。她又直接點名副總統賀錦麗是可取代拜登的可靠人選，稱對方能擊敗前總統特朗普。

除了阿比蓋爾，私人基金Moriah總裁斯坦（Gideon Stein）宣布，暫停原定向民主黨捐款350萬美元的計劃。民主黨大金主之一的尤爾韋特松（Karla Jurvetson）較早前也表示，她認同在拜登讓位之前暫停捐款的意見。儘管退選呼聲高漲，但拜登已表明會「參選到底」。

普京：偏好拜登連任想法不變 俄羅斯總統普京表示，他已經看過拜登及其對手特朗普辯論的片段，而他偏好拜登連任的想法不變。普京曾形容拜登比特朗普更易預測，但表示克里姆林宮準備好與贏得11月美國大選的任何一方合作。即使拜登曾以「瘋狂的混蛋」來形容普京，普京曾數度表示比起特朗普更偏好拜登當美國總統。

另外，對於特朗普聲稱若勝選將可迅速結束烏克蘭戰爭，普京指俄方認真看待特朗普此番言論，但不清楚特朗普和平提案的細節。本報綜合報道