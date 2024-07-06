辛偉誠保住議席 8內閣成員敗選

【本報綜合報道】大選點票結果顯示，大法官兼司法大臣卓艾歷、國防大臣夏博思、國會下議院領袖兼下任保守黨黨魁大熱莫佩琳等8名辛偉誠內閣成員輸掉所屬選區議席，在任僅44天的前首相卓慧思亦議席不保。

包括保守黨魁大熱莫佩琳

卓艾歷在所屬的切爾滕納姆選區（Cheltenham）敗給自由民主黨候選人，是今屆大選中首位失去議席的內閣大臣。夏博思在所屬的韋林哈特菲爾德選區（Welwyn Hatfield）得票率33%，不敵奪得41%選票的工黨候選人盧文（Andrew Lewiwn）。其餘失去議席的內閣成員包括教育大臣喬芝蘭、首席黨鞭夏世民、科學創新和技術部大臣唐萃蘭、文化傳媒與體育大臣方慧珊及退伍軍人事務國務大臣馬瑟。