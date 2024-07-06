施紀賢聚焦經濟 對外路線或不變

【本報綜合報道】在溫和左翼的黨魁施紀賢領軍下，結束英國工黨14年的在野時光。施紀賢在工黨競選政綱表明，上台後的首要任務是創造財富，帶動國家經濟增長。他曾公開表示，要警惕民粹及民族主義崛起。

61歲的施紀賢是戴卓爾夫人以來當選年齡最大的英國首相，亦是英國二戰後工黨第4位首相。他自小支持工黨，從政前是一名大律師，曾任刑事檢控專員。

由2015年起，施紀賢成為下議院議員，直至2020年在工黨黨魁選舉中獲勝，接替郝爾彬成為新領袖，他的溫和路線有別於郝爾彬的極左形象，反而與前首相貝理雅更為相似。

強調不會重新加入歐盟 英國脫歐期間，施紀賢曾經擔任工黨影子內閣脫歐事務大臣，他日前強調一旦成為首相，英國在他有生之年都不會重新加入歐盟、單一市場或關稅同盟，意味工黨在他任內不會尋求與歐洲建立這種更密切的關係，但認為工黨可在某些領域與歐盟達成更好的安排，包括貿易、研發和安全。

分析指，施紀賢上任後需着手處理6大待解決的任務，分別為改善經濟、縮短國民保健服務（NHS）輪候時間、成立新的邊境安全司令部、發展新能源、打擊反社會行為、增加教師人數。他上台後料把大部分精力放在英國國內問題，包括致力重振經濟及紓緩生活物價飆升等。對外政策方面，他可能會大致維持保守黨現行路線。

私下的施紀賢熱愛足球運動，他表示自己從10歲起每周去踢波，現在仍能踢滿90分鐘。他是英超球隊阿仙奴的忠實支持者，平日最愛做的事就是在酒吧一邊喝啤酒，一邊看球賽。