英國工黨壓倒性贏大選 新首相施紀賢揚言變革

辛偉誠辭任保守黨魁 向國民致歉 英國大選後變天，保守黨失去下議院三分之二席位，執政黨地位拱手讓予取得壓倒勝利的工黨。辛偉誠昨日為選舉失利負責，宣布辭去首相及保守黨黨魁職務。工黨黨魁施紀賢直指變革已開始，「國家第一，政黨第二」不只是口號而是指導原則。他同日覲見英王查理斯三世，獲授權組閣正式入主唐寧街。

今屆大選約有4,900萬名登記選民，改選下議院全部650個議席。只要單一政黨取得過半數的326席，即成為多數黨，並由黨魁出任首相。點票結果顯示，工黨佔下議院412席，較選前大增211席，取得絕對多數。保守黨由361席減至121席，損失250席，創下歷來最差成績。

自民黨奪71席破百年紀錄 自由民主黨由8席增至71席，是超過100年來最佳表現。蘇格蘭民族黨由47席跌至9席，新芬黨維持7席，其他政黨共28席，仍有兩席未有結果。工黨贏得的議席數量未能如選前所料，無法打破時任首相貝理雅1997年帶領工黨囊括418席的紀錄。

辛偉誠承認工黨勝出大選，對保守黨而言是一個「艱難的夜晚」。他感謝選民的支持，期待繼續為他們服務，而英國人民已做出「發人深省的判決」，他有很多東西需要學習和反思。辛偉誠昨日上午在倫敦唐寧街首相府前發表任內最後演說向國民致歉，祝福施紀賢一切順利。辛偉誠強調，重要的是保守黨在執政14年後徹底改造，作為反對黨將專業而有效地發揮關鍵作用。

辛偉誠之後前往白金漢宮覲見查理斯三世，正式辭任首相，然後返回私人住所。辛偉誠不會即時卸任保守黨黨魁，會留任至安排好新黨魁選舉事宜。施紀賢獲查理斯三世委任為首相，在首相府發表上任後首次全國演說，指出人民對英國政治缺乏信任只能透過行動來修補，而不是言語來治愈，不論人民是否投票給工黨，政府也將為他們服務，並重申「國家第一，政黨第二」。

中方冀發展穩定互惠關係 澳洲總理阿爾巴內塞、加拿大總理杜魯多及法國總統馬克龍等，先後祝賀施紀賢當選。中國外交部發言人毛寧表示，中方注意到英國的選舉結果，對於發展中英關係，中國的立場是一貫的，也是明確的。中國和英國都是聯合國安理會常任理事國，也是世界主要經濟體，發展穩定互惠的中英關係，符合兩國人民的根本利益，也有利於雙方共同應對全球性挑戰，促進世界的和平與發展。中方希望同英方在相互尊重、合作共贏的基礎上，推動中英關係沿正確軌道前進。

英國保守黨自2010年起連續執政14年，歷經卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思及辛偉誠總共5名首相，期間成功脫歐，但在民怨四起下倒台。有觀點認為，保守黨失敗自卡梅倫推出財政緊縮政策便已初見端倪。卡梅倫上任後減少公共支出及限制福利支出，造成不少家庭生活陷入困難，無法扭轉貧窮情況。數據顯示，若以實際購買力計算，英國人平均每年收入比起2010年還差大約一萬英鎊（約9.9萬港元）。本報綜合報道