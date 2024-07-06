網約車司機收回佣 助商戶拉客

【本報綜合報道】海南省三亞市近日有男博主向監管部門投訴，當地個別專門做旅客生意的商戶涉嫌商業賄賂，網約車司機為商戶拉客，並收受回佣。三亞市多部門成立事件聯合調查組，周三通報指情況屬實，三亞市綜合行政執法局擬對涉事商戶和網約車司機分別罰款20萬元（人民幣‧下同，約21.7萬港元）。

各罰近22萬元 男博主「子龍」近日接獲粉絲線索，指三亞部分商家給予網約車司機高額返利，換取幫助拉客，遊客花費比正常價格高幾倍的錢，但享受的只是正常服務。男博主上月底在海南實地考察，到南山點燈、水果店、水上項目和海鮮市場遊玩，共花費2,521元（約2,739港元），其中商家給予網約車司機1,287元（約1,398港元）回佣，回饋超過50%。

男博主投訴後獲三亞文旅局發送2萬元（約2.2萬港元）檢舉獎金，並與當地部門簽署市場監督管理員的身份。惟有網民認為男博主舉報是為了獎金，後者否認指事先不知情。目前他的聯絡方式外洩，透露有三亞商家打電話騷擾他。