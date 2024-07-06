職業打假人揭藕粉無藕 市監調查

【本報綜合報道】內地職業打假人王海近日曝光某知名品牌的藕粉產品中，未檢測出蓮藕的成分，引發關注。該公司周三否認相關說法，不認可曝光的檢測結果，後續會發布聲明。王海方面的工作人員表示，送檢的兩間機構均是正規檢測機構。廣西荔浦市監局工作人員回應，該部門已介入調查核實。

王海近日在社交平台發文稱，桂林周氏順發食品有限公司生產的周氏藕粉，不論在網店或實體店購買，送檢結果均顯示沒有蓮藕成分。

驗出木薯粉 價格差5倍 其中在線下購買的「周氏純藕粉」送往海關檢測機構檢測，結果顯示產品含有木薯粉。王海表示，木薯粉與藕粉價格相差5倍。

該公司工作人員周三回應稱，「周氏藕粉」中含藕，目前產品正常生產、售賣，強調產品沒有問題，均符合國家標準。但官方網店目前已沒藕粉商品銷售，客服解釋該店舖的藕粉已被下架處理，暫時不可銷售。另有客服表示，周氏藕粉已售罄，可關注公司後續發布的聲明。多間連鎖超市工作人員表示，相關產品銷量不錯，暫未接獲下架通知，目前正常售賣。