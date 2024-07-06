江西洪澇156萬人受災 長江幹流水位續高企

江西省防汛抗旱指揮部指截至周四晚上7時，從上月22日開始的洪澇和地質災害共造成江西156.3萬人受災，緊急避險疏散2.6萬人，緊急轉移安置4.3萬人，農作物受災241.05萬畝、絕收22.65萬畝，43戶129間房屋倒塌。

當前鄱陽湖、長江九江段水位相繼突破警戒水位，仍在持續上漲，沿江濱湖地區堤防陸續出現管湧、滲漏等險情。預計本月中下旬江西省及長江中上游仍有降雨過程，長江幹流將長時間維持高水位，將延長鄱陽湖退出警戒時間。受長江水位持續抬升，近期暴雨導致積水等因素影響，江西省九江市柴桑區江新洲堤防陸續出現泡泉、堤腳鬆軟等險情。

浙江水庫洩洪11天破紀錄 水利部表示，長江中游幹流蓮花塘至九江江段及洞庭湖、鄱陽湖已出峰回落，幹流洪峰已通過大通江段。截至昨早8時，洞庭湖湖區、鄱陽湖湖區、大湖周邊河網區25站水位超警戒0.05至2.53米。水利部維持對安徽、江西、湖北、湖南4省的洪水防禦3級響應，黑龍江、浙江、廣西、重慶、貴州、雲南6省（自治區、直轄市）的洪水防禦4級響應同樣維持，至於河北、山西、山東、陝西、甘肅5省的乾旱防禦4級響應則終止。本次梅汛期浙江新安江水庫洩洪歷時逾11天，為1959年建成以來單次洩洪跨度時長之最。

64地發布高溫橙色預警 此外，多地周四發布今年首個高溫橙色預警信號，包括浙江杭州、江蘇無錫等，其中浙江共有64地發布高溫橙色預警，多地錄得39℃以上高溫。上海中心氣象台昨日繼續發布高溫橙色預警，大部分地區當日最高氣溫超過37℃。本報綜合報道