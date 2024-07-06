露下體猥褻女子 貴州漢行拘

【本報綜合報道】一名女子近日在貴州省貴陽市樂堡音樂節觀看演出時，遭陌生男子猥褻。女子勇敢報警，最終涉事男子被警方處以10日行政拘留。

音樂節內作案 事發時天色昏暗，現場人數眾多。女事主突然感覺到臀部遭異物「有溫度的碰着」，而且持續10至20秒。她轉身查看，竟發現一名男子露出下體，於是怒摑對方一巴掌並大聲呼叫被猥褻。現場保安將涉事男子移交到場民警，雙方前往派出所錄口供。女事主在錄口供期間，獲朋友通知男子承認脫褲子露出下體並在女方褲子上磨蹭的行為。警方後來通知女事主，涉事男子已被處以行拘處罰。

女事主周三在社交平台發片，上載涉事男子在派出所的照片以及與朋友的聊天紀錄。她還發布一段現場觀眾拍攝的影片，顯示一名戴鴨舌帽的女子一邊抓着一名男子，一邊打電話報警。內媒向轄區長嶺派出所和貴陽市公安局觀山湖分局求證此事，工作人員以涉及個人私隱為由拒絕透露。觀山湖公安分局在女事主發文的評論區留言，讚揚她勇敢果斷。