烏木藝博館創立人在陸離世 死後3日即火化 親友質疑

【本報綜合報道】四川成都烏木藝術博物館是世上第一間致力於烏木文化研究、創作與收藏的非牟利博物館，由老家在屏東鵝鑾鼻的台商盧泓傑創立。他上月傳出在大陸遇「意外」死亡，隨即被火化，其在台灣的親友對他突然死亡提出質疑。

友人不信被烏木壓死 盧泓傑的友人許先生對其在吊掛烏木過程中「被壓死」感到難以置信，指對方上月21日死亡，3日後便完成火化，他遺下的珍貴烏木藝術品恐被充公。盧在大陸的烏木產業龐大，原準備接班的兒子兩年前突然離世，今年3、4月返台時曾提及將資產轉移回台的困難。

盧的姪女、屏東縣議員盧玟欣表示，叔父想把一輩子收集的部分文物及資產帶回台灣，但苦無渠道，擔心一生心血全被充公。該博物館是首間以研究烏木文化推廣的大型專題博物館，也是成都市科普教育基地，收藏上千件作品，