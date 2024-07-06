帶兩女跳河輕生 陸婦上岸自首

【本報綜合報道】台灣新北市新店區一名從大陸嫁到當地的簡姓女子，近日與家人發生爭執後，竟帶同兩名分別9歲和10歲的幼女跳河輕生。但最後簡女獨自游回岸上，兩名女兒卻溺斃。簡女曾試圖再次自殺無果，翌日到警局自首，警方懷疑她有協助自殺嫌疑，全案將朝遺棄致死罪方向偵辦。

疑家庭爭執後情緒失控 周三有民眾在碧潭發現兩名女童疑似遇溺，在水面上載浮載沉，遂報警求助。警方和消防接報到場，發現她們已溺斃，將遺體先行打撈上岸採證。

據了解，簡女周二因瑣事與丈夫、家翁和家姑爭執，一時情緒失控便帶着兩名女兒到新店碧潭風景區打算跳河輕生，誰知自己自行游回岸上。

警方後續通知簡女丈夫到警局協助調查，經初步確認簡女精神狀況並無異常，後續檢方將驗屍確認女童死因，以釐清是否有遭外力推落水中的迹象。

警方調查發現，34歲的簡女從大陸嫁到台灣生活，她情緒失控的原因是長期與家公、家姑不睦，經常因生活的瑣碎習慣發生口角，矛盾已非一兩天。至於簡女與丈夫之間據指並無太多摩擦，感情稱得上和睦。