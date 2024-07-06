澳門換錢黨年賺15億 公安部推進嚴厲打擊

酒店賭場招攬客戶 地下錢莊非法匯兌 公安部昨日在北京舉行新聞發布會，通報全國公安機關依法嚴厲打擊「換錢黨」衍生違法犯罪舉措成效情況。各地公安機關會同澳門警方成功偵破一系列大案，打掉一批操縱內地人員虛假開設銀行帳戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團夥，搗毀一批境內人民幣、境外外幣平行交割的「對敲型」地下錢莊，全鏈條摧毀一批「換錢黨」衍生違法犯罪集團。

「換錢黨」是指在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的群體。公安部刑事偵查局副局長陳士渠表示，近年工作中發現，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的換錢黨人員明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。

螞蟻搬家式運港元至澳門 「換錢黨」受幕後金主僱用操控，通過珠海等地的「現金型」地下錢莊非法兌換港幣，採用「螞蟻搬家」方式將港元現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港元現金和境內人民幣帳戶轉帳的交易。每年幕後金主獲利逾15億港元，暴利驅動使換錢黨群體規模快速擴大。

陳士渠指出，有人在匯兌過程中利用「練功券」、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴重侵害群眾財產權益。有人通過地下錢莊從事非法匯兌業務，嚴重擾亂經濟秩序。有人針對遊客或其他換錢黨實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴重影響群眾安全感。

廣東破3練功券詐騙團夥 公安部成立多警種參加的打擊整治工作領導小組，部署內地公安機關與澳門加強協作打擊相關犯罪，搗毀一批犯罪團夥和地下錢莊。廣東警方打掉3個使用「練功券」實施匯兌詐騙團夥，偵破5宗非法匯兌案，抓獲101名疑犯，涉案金額14.7億元人民幣（約15.8億港元）。

下一步，公安部將繼續組織全國公安機關深入推進專項打擊、重點地區整治等工作，依法懲處「換錢黨」衍生違法犯罪，堅決維護人民合法權益。公安機關提醒赴澳門的內地居民，透過合法正規途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護內地與澳門的社會穩定與經濟秩序。本報綜合報道