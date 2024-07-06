華代表出席聯合國人權會議

【本報綜合報道】正在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會周四一致核可中國參加第四輪國別人權審議報告。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使率中國政府代表團與會。

陳旭在會上介紹中國政府對各國在國別人權審議期間向中國所提建議的立場，以及中國政府承諾採取的30項人權保障新舉措的階段性進展，進一步闡述了中國人權發展道路、理念和成就，強調當前中國正以中國式現代化全面推進強國建設及民族復興。

陳旭稱，中國將堅持以人民為中心的發展思想，以新質生產力推動高質量發展，把現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在中國式現代化進程中穩步提升人權保障水平，為世界人權事業健康發展不斷作出新的貢獻。

多國包括俄 對華積極評價 俄羅斯、委內瑞拉、烏茲別克斯坦、岡比亞、越南等多國在會上積極評價中國為人權事業發展作出的努力和取得的成就，讚賞中方以開放坦誠態度參加第四輪國別人權審議，肯定中方根據自身國情和人民願望接受了大多數建議。