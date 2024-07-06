疑綁架集團頭目 菲孕婦被捕

【本報綜合報道】兩名華人早前在菲律賓遭綁架遇害，引起各界廣泛關注。菲律賓傳媒昨日報道，該國移民局日前在大馬尼拉帕賽市一間高級公寓內逮捕了一名孕婦，據稱她是綁架勒索集團的頭目之一。

菲律賓移民局逃犯搜查組指出，該名孕婦在犯罪集團中負責聯繫潛在受害者上鈎，當受害者與他們約定在某個地方會面時，負責綁架的匪徒就會埋伏在地點周圍，找好時機將受害人挾持綁架。當綁匪將人質控制並帶到窩藏點後，就會向人質家人索取贖金，並特別要求以加密貨幣方式支付。該名孕婦綁匪頭目特別狡猾，往往用化名和同夥溝通，並不斷改變其住址。她的丈夫早前被警方反綁架大隊逮捕，現在被拘留在移民局拘留所。