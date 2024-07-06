疑綁架集團頭目 菲孕婦被捕
【本報綜合報道】兩名華人早前在菲律賓遭綁架遇害，引起各界廣泛關注。菲律賓傳媒昨日報道，該國移民局日前在大馬尼拉帕賽市一間高級公寓內逮捕了一名孕婦，據稱她是綁架勒索集團的頭目之一。
菲律賓移民局逃犯搜查組指出，該名孕婦在犯罪集團中負責聯繫潛在受害者上鈎，當受害者與他們約定在某個地方會面時，負責綁架的匪徒就會埋伏在地點周圍，找好時機將受害人挾持綁架。當綁匪將人質控制並帶到窩藏點後，就會向人質家人索取贖金，並特別要求以加密貨幣方式支付。該名孕婦綁匪頭目特別狡猾，往往用化名和同夥溝通，並不斷改變其住址。她的丈夫早前被警方反綁架大隊逮捕，現在被拘留在移民局拘留所。
遇害兩華人 受「李娜」邀請赴菲
另外，案中遇害的兩名華人從事醫療器械行業工作，分屬不同公司，但均受自稱為「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架。有消息人士透露，警方確定「李娜」和另外至少一名男性涉案，而「李娜」來自台灣，目前不在菲律賓境內。據悉，「李娜」這個名字牽涉不止一宗綁架案。中國傳媒曾致電菲律賓國警反綁架大隊詢問案情調查進展，對方表示該案仍在調查中，具體訊息不便透露。
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