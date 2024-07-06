台漁船現釣島北面 遭日公務船攔截

【本報綜合報道】台灣基隆八斗子籍漁船福洋266號昨日在釣魚島北面230海里公海作業時，突遭日本海上保安廳公務船攔截，船長等兩名台灣人配合登上公務船受查，另外6名印尼籍船員則留在船上。該漁船被指越界捕魚，目前滯留在公海，未被日方押走。

船長登公務船助查 台海巡署周五上午6時50分接報，福洋266號當日凌晨1時許在公海作業時，遭日本保安廳公務船廣播要求配合調查，盛姓船長和洪姓輪機長隨後登上公務船。直到清晨6時許，日本保安廳再派來一艘公務船，將福洋266號圍住。附近作業船隻見狀通報海巡署，海巡署調派巡防艦南投號趕往了解原因。事發後附近多艘漁船都不敢靠近，深怕也被日本保安廳帶走。

報案漁民指，福洋266號被強行攔截的海域位處公海，距離日本那霸西北面約170多海里，並未進入日本領海內捕魚。台漁業署表示，日方已通報登檢該漁船，懷疑涉及違規問題，正透過駐日代表處了解詳細原因，目前船上人員均安全。海巡署則指，該漁船疑進入日本奄美大島附近海域作業，違反當地漁業規範，遭日方公務船取締。