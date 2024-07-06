中國老撾聯合軍演 駐港澳部隊參與

中國與老撾「友誼盾牌－2024」聯合演習從昨日起，一連兩周在老撾舉行。兩國參演部隊以「聯合防衞作戰行動」為主題，組織聯合實兵演練，以進一步深化兩軍戰略互信與務實合作。中方參演力量以駐香港部隊為主，駐澳門部隊、桂林聯勤保障中心等單位派員參加，包括「履行澳門防務模範連」、「香港駐軍模範特戰連」等連隊。

開展多種武器射擊分隊戰術 聯演主要包括混編聯訓、綜合演練和文化交流等內容，雙方參演兵力逾1,200人，中方派出300多人的實兵分隊，攜帶多型武器裝備參演。演習開始儀式在昨早9時舉行，中國駐老撾大使、駐老撾使館武官以及雙方參演官兵參加開始儀式，中方和老方主要指揮員致詞講話，宣布聯合演習正式開始。中老兩軍參演官兵將共同開展多種武器射擊、分隊戰術、戰鬥勤務等專業課目訓練，增強兩軍部隊遂行多樣化任務能力。

陸空結合方式 遠程運輸投送 中方參演部隊採取陸上和空中相結合的方式遠程運輸投送，陸上參演分隊針對任務時間緊迫、裝備型號多的情況，科學籌劃設計，以鐵路輸送方式跨國投送。

抵達火車站後，參演官兵成立指揮、解固、吊裝等多個任務小組，精準協同指揮、科學定人定位、確定卸載順序，在規定時限高效完成作業後採取摩托化機動方式轉場至演習地域，與老方參演部隊會合。空中參演分隊於上月30日從國內轉場至老撾萬象瓦岱國際機場，他們精準研判氣候、合理規劃路線，及時完成空中兵力投送。

相比解放軍其他部隊，駐港部隊、駐澳部隊出國參加聯演並不常見，駐港部隊首次出國參演是2016年11月在馬來西亞舉行的「和平友誼」中馬聯演。

有海軍專家認為，駐港和駐澳部隊是解放軍與外界聯繫的窗口，隨着解放軍增加與他國聯演，兩部隊更多地參與亦屬合理。本報綜合報道