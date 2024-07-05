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飛碟形車輛兩遭警截 揭赴活動
美媒周三報道，當地有民眾近日駕着一輛飛碟形狀的車輛，分別在俄克拉何馬州及密蘇里州因違反交通規則受到警方攔截檢查。經詢問，該輛車是前往新墨西哥州羅斯韋爾參加不明飛行物體節活動，兩地警方最終均選擇網開一面，不僅沒有開罰單，甚至還與該「飛碟」合照。
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