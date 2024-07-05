象棋奧林匹克將舉行 9歲女入英格蘭大軍

兩年一度的國際象棋奧林匹克團體賽即將於9月在匈牙利拉開帷幕，英國一名9歲女童對國際象棋極具天賦，年紀輕輕便拿下多個冠軍，她今次成功獲選進入英格蘭女子國家隊，屆時將為國出戰今屆比賽，成為史上代表英格蘭參與國際體育比賽的最年輕選手。

西瓦南丹（Bodhana Sivanandan）來自倫敦西北部的哈羅區，她在疫情期間初次接觸國際象棋，當時獲父親的朋友贈送一副棋盤和棋子，自此產生興趣，並開始潛心鑽研。她現時在平日上學的日子，每天會騰出約一小時練習下棋技巧，周末若沒有參加比賽，則會花逾一小時訓練。

除西瓦南丹外，其他入選英格蘭女子國家隊的選手均已成年，隊裏第二年輕的華人選手姚嵐今年23歲，比西瓦南丹足足大15歲。領隊佩因（Malcolm Pein）形容西瓦南丹是英國國際象棋史上最傑出的神童，有望成為有史以來最好的英國選手之一。

父母非高手 困惑女兒天賦何來 西瓦南丹的父母均沒有下棋天賦，對於女兒的天賦究竟從何而來，他的父親至今仍然困惑不解。然而，西瓦南丹卻始終樂在其中，談及對國際象棋的熱愛時，她表示，玩國際象棋令她心情愉悅，並幫助她解決不少其他問題，例如提升數學計算能力。本報綜合報道