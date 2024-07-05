華船連續3天駛近釣島 日本不滿

【本報綜合報道】日本第11管區海上保安總部昨日表示，周二進入釣魚島海域的兩艘中國海警局船隻，於昨早8時15分陸續駛往外側海域。日方指中國公務船連續3天進入釣魚島周邊，是今年第26天。中國海警局指摘日本漁船及巡視船非法進入釣魚島領海，因此採取必要管控措施並警告驅離。

日稱連續196日發現中國公務船 兩艘中國海警船與另一艘中國船均搭載類似機關炮裝置，從周二下午1時40分陸續駛入釣魚島海域，跟隨日本漁船的動向航行。中國船於周三離開釣魚島附近海域，海警船則於翌日離開。日本海上保安廳表示，另有兩艘搭載類似機關炮裝置的中國船隻在釣魚島外側海域，為連續196天在釣魚島附近發現中國公務船，刷新日本政府2012年9月將釣魚島「國有化」後的最長連續天數紀錄。

中國海警局新聞發言人劉德軍昨日指，日本漁船鶴丸號、善幸丸2號和數艘巡視船，周二至昨日先後非法進入釣魚島領海，中國海警艦艇對其採取必要管控措施並警告驅離。他強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警艦艇將繼續依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，維護國家主權、安全和海洋權益。