新型戰機駐日本 美謀牽制中俄朝

F35A駐青森 F15EX部署沖繩 美國國防部周三公布升級駐日美軍戰機計劃，其中F35A隱形戰機將進駐青森縣三澤空軍基地，最新型F15EX戰機則部署沖繩縣嘉手納空軍基地。三澤基地位於日本本州最北端，距離北韓和俄羅斯不遠；嘉手納基地距台灣僅640公里，位處關鍵戰略位置。

美國空軍將提升在三澤基地及嘉手納基地的存在，現時駐紮三澤基地的36架F16C/D，未來將由48架F35A取代，以提升戰機數量和實力，為美軍首次在三澤基地部署F35。作為淘汰和升級計劃一部分，嘉手納基地48架F15C/D將由36架F15EX取代，過渡期間將輪流部署第4代和第5代戰機。此外，美國海軍陸戰隊將調整駐防山口縣岩國航空站的F35B數量。

總計花費780億元 美國國防部指，與日本政府密切協調升級駐日美軍戰機計劃，將在未來數年實施，總計花費逾100億美元（約780億港元）。有關計劃將強化美日同盟和地區威懾力、彰顯美國對保衞日本的堅定承諾、加強印度太平洋地區和平與穩定。日本共同社分析指，駐日美軍耗時數年推動航空戰力現代化，是針對中國、俄羅斯及北韓。

三澤基地由美日共用 三澤基地由美日共用，目前日本航空自衞隊亦在基地內部署F35A。F35屬於第5代戰機，擁有高機動性能和出色隱身能力，不易被雷達偵測發現。但F35的引擎聲音大於F16，由於戰機數量增加，起降時噪音問題加劇令附近居民擔憂。

日本防衞省沖繩防衞局就嘉手納基地部署F15EX分別聯繫了3個市町，目前不清楚部署時間。嘉手納町町長當山宏表示，最擔心對町民的影響，特別是噪音問題。嘉手納基地的F15C/D從前年12月起分批退役，預計需時兩年，期間為維持威懾力曾部署F22或F35A。本報綜合報道