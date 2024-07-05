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台旅行團遊韓遇車禍10人傷
南韓慶尚南道巨濟市周三發生車禍，一輛私家車與一輛載有台灣旅行團的旅遊巴相撞，六旬私家車司機死亡，旅遊巴上10名乘客受傷。當時旅遊巴載有19名台灣遊客，以及南韓司機和導遊各1人。傷者均無大礙已歸團，旅行社更換旅遊巴後繼續行程。（綜合報道）
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