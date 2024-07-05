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國際組織促俄放涉諜美記者
美國《華爾街日報》駐莫斯科分社記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）早前在俄羅斯被控干犯間諜罪名，正面臨下一次庭審。聯合國旗下任意拘留問題工作組批評俄方舉動屬於任意拘留，相關指控毫無事實根據，應立即放人。（綜合報道）
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