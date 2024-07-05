兩華人在菲遭撕票 警稱掌握涉案者線索

夏軻孚

【本報綜合報道】中國醫療科技公司國際營銷總監夏軻孚與美國華裔商人孫靖，上月在菲律賓遭綁架撕票遇害。死者摯友透露細節，稱兩人曾遭虐待，綁匪疑持福建口音。菲律賓國家警察發言人法哈多稱，警方尚未確認作案動機，但已掌握涉嫌綁架並殺害中國公民的相關人員線索。

法哈多表示，遇害的是一名中國公民和一名美籍華人上月20日抵菲，與潛在的商業夥伴會面。隨後其中一人的親屬稱兩人遭綁架，綁匪索要500萬元（人民幣‧下同，約537萬港元）贖金，隨後降至300萬元（約322萬港元）並已支付，但此後再也聯繫不上綁匪，受害者親屬隨即向警方求助。菲南甘馬磷省薩格奈鎮的帕蒂蒂南村上月24日發現兩具遺體，後來證實就是兩名受害者。在與中國駐菲大使館協調後，菲國警反綁架局已開始調查此案。

曾致電籌錢 綁匪疑同胞 孫靖的楊姓妻子透露，丈夫的同事曾接到電話，讓他籌措1,500萬元（約1,611萬港元）轉換成虛擬貨幣存入指定帳戶，後來孫和妻子多次語音通話，最後一次在上月23日早上。期間多次通話的主要內容是籌錢，孫的電話那邊還曾出現另一名說中文的男性聲音。她憶述，對方曾恐嚇「孫總在我們這裏輸了錢，如果不給錢就會被贏錢的人帶走，會發生甚麼樣的事我就不知道了」。

孫 靖