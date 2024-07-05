以國沒收部分約旦河西岸 允土地出租 禁止巴人擁有

【本報綜合報道】以色列周三宣布沒收約旦河西岸約12平方公里為「國有土地」，用於未來開發，允許土地出租給以色列人，但禁止巴勒斯坦人擁有。

今年以來，以色列已佔領約旦河西岸逾23平方公里土地。以色列和平組織譴責指，今次是自1993年簽署《奧斯陸協定》以來最大規模的土地徵用，將進一步加劇加薩地帶的緊張局勢，令透過「兩國方案」解決以巴衝突的希望破滅。

聯合國批評，以色列朝錯誤方向行動，應該通過談判找出兩國解決的方案。1967年的六日戰爭期間，以色列控制着約旦河西岸、東耶路撒冷，以及加薩地帶，現時約旦河西岸定居點有超過49萬以色列人居住。

哈馬斯堅持撤軍換停戰 另一邊廂，以色列周三收到巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯對停戰方案的最新回應。哈馬斯官員證實，已向調解人作出新回應，答覆仍然符合哈馬斯長期以來提出的停火、以色列撤軍和流離失所的平民返回家園的要求。