再有美國眾議員表明反對拜登續戰

多名州長力撐

拜登致電對情況有疑慮的競選團隊成員，告知他們自己不會退選。他在一封電郵中寫道：「沒有人會把我趕出去，我不會離開，我將在這場競選中堅持到底。」他又敦促支持者捐錢，幫助他擊敗前總統特朗普。拜登還與24名民主黨籍州長和首都華盛頓的市長開視像會議，向他們保證自己仍有能力參選。與會的紐約州州長胡楚、明尼蘇達州州長沃爾茲、馬里蘭州州長穆爾向記者指，會談坦誠，他們都專注於勝出11月的大選，並表態支持拜登。加州州長紐瑟姆透露，拜登的意思是他「瞓身」參選，自己亦會「瞓身」支持，拜登獲得州長們力撐。