拜登傳擬退選 白宮否認

辯論欠佳或難保總統候選人資格 美國81歲高齡總統拜登在總統選舉首場電視辯論表現欠佳，引起民主黨臨陣換人傳聞。《紐約時報》周三引述消息報道，拜登事後向盟友表示，他心知如果未來數天無法讓公眾相信自己準備好連任，那麼可能無法挽救其民主黨總統選舉候選人資格，或暗示正考慮是否繼續競選，白宮發言人貝茨指摘報道「絕對錯誤」。

《紐時》報道，盟友重申拜登仍爭取連任，不過心知周末前數次公開露面，包括今天接受美國廣播公司（ABC）訪問，以及往賓夕凡尼亞州及威斯康辛州競選活動必須順利。報道形容，拜登與盟友之間對話，或暗示拜登正認真考慮自己能否從首場電視辯論中災難性表現恢復正常表現。

另一名高級顧問受訪稱，拜登非常清楚自己正面臨政治挑戰。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）周三公布民調顯示，拜登目前在全國支持度只有48%，落後共和黨對手、前總統特朗普兩個百分點。若只計算關鍵州份，拜登支持率也只有48%，同樣不及特朗普。

特朗普料賀錦麗會頂上 美媒周三公開一段影片，片中前總統特朗普私下形容拜登是「一堆破爛的垃圾」，在退出競選邊緣搖搖欲墜，又指拜登會退選，意味由副總統賀錦麗頂上出選。特朗普在高爾夫球場準備駕駛高爾夫球車，他問拍片者自己於首場總統選舉電視辯論表現如何，拍片者指「太棒了」和「令人驚嘆」時，特朗普直言不諱地說「看看那堆破舊的垃圾，這是一個壞人」，似乎意指拜登。

特朗普稱，拜登退選後會由賀錦麗頂上，「我認為她作為對手會更好」，直指：「她太糟糕了。她太可憐了。」特朗普之後又稱：「能想像拜登與俄羅斯總統普京和中國領導人打交道嗎？」本報綜合報道