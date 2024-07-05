北約勢於峰會推方案 加快烏克蘭入盟

【本報綜合報道】北約峰會將於下周二在美國華盛頓舉行，美國國務院負責歐洲和歐亞事務的副助理國務卿瓊斯（Douglas Jones）周二指，北約會在峰會推出具體方法，讓烏克蘭加快走上加入北約的道路。

另洽應對華威脅挑戰 瓊斯指，今次北約峰會是關乎未來，關乎北約如何繼續轉型和適應以應對未來挑戰。無論是支持烏克蘭抗俄、應對來自中國的威脅和挑戰，還是應對混合威脅和網絡威脅，都是峰會重點關注項目。對於烏克蘭問題，瓊斯指匈牙利總理歐爾班訪問烏克蘭是件好事，停火與否、和平協議條款等都需由烏克蘭自己決定。

美國和所有北約盟友都已表示，烏克蘭的未來在北約，今次峰會上將推出北約幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的具體方法，建立威懾俄羅斯所需的未來力量，並實施必要改革，使烏克蘭成為更強的北約候選成員國。

除了烏克蘭局勢，北約的印太戰略亦是討論重點，除了32個北約成員國領袖，印太夥伴國澳洲、日本、南韓、新西蘭的領導人都會參加峰會。

瓊斯說，俄羅斯正尋求從北韓獲取武器，同時尋找繼續攻擊和侵略烏克蘭的方法，這種聯繫很深，所以印太夥伴國領導人參加峰會，討論如何相互學習並合作應對共同的安全挑戰。

他又指，加強盟友應對來自中國的威脅和挑戰的關鍵議題之一，但北約內部目前並未有積極討論在日本東京設立北約聯絡處的計劃。