移英港人登記選民 關注對華政策

【本報綜合報道】英國大選結果如何，難免影響一批移民英國的香港人。美媒早前報道，有在英港人組織調查後發現，超過八成近年透過英國國民（海外）護照（BNO）移英港人已登記成為選民，大部分無特別政黨傾向，普遍關注英國對華政策。

上述調查訪問1,220人，大部分透過BNO移居英國。結果顯示，約31.2%受訪者表示自己沒有任何傾向支持哪一個政黨，而保守黨、工黨及自由民主黨則分別獲20.8%、7.2%和15.9%受訪者支持，另外13.4%受訪者則稱「不知道」。

BNO簽證計劃屬跨黨派共識 大部分受訪者關注英國對華及對港的外交政策，其次才是醫療及治安等民生議題。儘管工黨未能取得大部分移英港人支持，其競選政綱仍有提及將與香港社區成員站在一起，並提供支持。工黨國會議員金諾克亦稱，工黨從一開始就支持保守黨政府推出BNO簽證計劃，屬於跨黨派共識，即使執政也不會改變有關承諾。

工黨在競選政綱提及，將採取長期戰略方針管理對華關係，在可合作議題合作，在有需要領域競爭，在有必要問題挑戰，未來亦會審視雙邊關係，提高理解及應對中國帶來挑戰及機遇能力，始終按照國家利益行事，捍衞主權及民主價值。相較之下，保守黨競選政綱內對華政策較為強硬，例如把中國列為與俄羅斯及伊朗同等「專制國家軸心」及「敵對國家」，批評中國在西藏、新疆、香港等問題無視人權及國際承諾，將在聯合國繼續提出關切，並加強國家安全，協調與夥伴之間合作等。