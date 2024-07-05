英國勢變天 工黨重返唐寧街

大選今揭盅 保守黨難免慘敗 英國大選投票昨日正式開始，預料在野工黨贏得的下議院議席數量，將打破時任首相貝理雅1997年帶領工黨大勝418席的紀錄，政壇變天由施紀賢領導的工黨上台。保守黨黨魁兼首相辛偉誠坦言擔心失去自己在下議院的議席，或成為首位在選區失利的首相。民調預測多達8名辛偉誠內閣成員或國務大臣將失去議席，另有7名大臣選情膠着。

票站於倫敦時間周四早上7時（香港時間下午2時）開放，直至當晚10時（香港時間今日清晨5時）關閉，之後立即開始點票。辛偉誠昨日上午攜同妻子，到他所屬的里士滿和諾薩勒頓選區票站投票。他敦促選民不要讓工黨取得下議院的「超級多數」，否則工黨上台後將肆無忌憚地行使權力加稅，對國家和經濟造成持久破壞。

料施紀賢拜相 辛偉誠失議席 施紀賢則在票站開放前發表視像講話，形容今次選舉是英國經歷14年混亂和衰落後，開啟一個充滿希望和機遇新時代的機會。他指英國經不起保守黨再執政5年，想改變就要投工黨一票，他之後攜同妻子到北倫敦選區的票站投票。今年被踢出工黨的前黨魁郝爾彬也到票站投票，並指自己支持一名獨立候選人。

民調估計保守黨失75%席位 今屆大選約有4,900萬名登記選民，改選下議院全部650個議席，只要單一政黨取得過半數的326席即成為下議院多數黨，並由多數黨黨魁出任首相。英國《電訊報》周三晚上公布的選前最後民調顯示，工黨將贏得英國歷來最多的下議院議席，得票率高達39%，比保守黨的20%多近乎一倍。

另一項民調則顯示，工黨有望奪得431席，創下1832年以來最大的單一政黨多數席位紀錄。保守黨將失去在2019年贏得的近四分之三席位，從365席大減至102席。其他在野黨方面，自由民主黨將贏得72席，比上屆大選多11席，蘇格蘭民族黨將失去30席，從48席降至18席。改革黨在強硬脫歐派領軍人物法拉杰重出江湖領軍下，有望奪得3席。

英國從未有在任首相失去國會議席，自1974年以來只有12名在任內閣大臣失去議席。民調近日訪問1.3萬名選民發現，財政大臣侯俊偉、國防大臣夏博思、大法官兼司法大臣卓艾歷、保守黨首席黨鞭夏世民等人，將在各自選區敗於工黨或自由民主黨。辛偉誠在周二的保守黨拉票活動前向核心圈子成員透露，自己出戰的選區選情仍不明朗。下議院保守黨領袖莫佩琳所在北樸茨茅斯選區選情激烈，可能影響她在辛偉誠失勢後，獲推舉為保守黨黨魁的機會。

上屆大選倒戈支持保守黨的英格蘭北部較貧困地區選民，不滿保守黨未能兌現承諾振興城鎮，所以今屆準備重投在野工黨懷抱。作為保守黨傳統票倉的英格蘭中南部，選民也對保守黨執政14年感到厭倦，準備支持其他政黨。本報綜合報道