江南華南 料現階段性熱浪 多地今夏高2℃

中國氣象局昨日舉行新聞發布會，研判今年盛夏除內蒙古東北部、東北地區中部和北部氣溫接近常年同期外，全國大部分地區氣溫偏高，其中福建、台灣、廣東、廣西、海南、四川、雲南、西藏、新疆等地偏高1至2℃，江南南部和華南出現階段性高溫可能性大。

監測顯示，國內上月平均35℃或以上高溫日數有2.6天，比常年同期偏多0.9天，為1961年以來歷史同期第4多。高溫日數明顯偏多區域位於北方，華北南部、黃淮中東部及南疆等地高溫日數較常年同期偏多3至10天。期間共發生兩次區域性高溫過程，分別是上月9日至15日和25日至30日。

高溫天氣比常年偏早 今年首次區域高溫天氣過程比常年偏早4天，範圍廣且極端性強。華北中南部、華東北部、華中大部、西北東部、四川盆地等地極端最高氣溫有35至40℃，河北南部、山東北部、河南中部等地超過40℃，其中河南溫縣最高達43.4℃。35℃或以上覆蓋面積達177萬平方公里，40℃或以上覆蓋面積為17萬平方公里，有20個國家級氣象站達到或超過歷史極值，此次高溫過程綜合強度為1961年以來歷史同期第5強。

據安徽省應急管理廳最新統計，受暴雨洪水影響，截至周三下午4時，全省7市36縣區101.9萬人受災、緊急疏散安置24.5萬人。水文部門預測，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖出口控制站水位今明兩天將相繼出現洪峰，其中漢口站水位料達34.1米，較警戒水位（27.3米）高6.8米。

安徽逾101萬人受雨災 周三下午5時，安徽省長江幹流全線超警戒水位仍在上漲，巢湖支流西河、永安河超保證水位，水陽江、牛屯河等17條支流和華陽湖、南漪湖等7個湖泊超警戒水位。沿江及合肥、滁州等8市投入6.66萬人巡堤查險，長江幹流江心洲、外灘圩已疏散1.2萬人。全省山洪地質災害危險區、低標準圩口、危舊房等危險區域4.91萬人疏散未返。本報綜合報道