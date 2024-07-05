四川人大會議決定 書記施小琳代理省長

【本報綜合報道】四川省十四屆人大常委會第十三次會議昨天決定，任命四川省政府黨組書記施小琳為副省長，並代理省長職務，另任命省政府黨組成員李文清為副省長。會上亦表決通過接受黃強辭去四川省省長職務，他此前已獲任吉林省委委員、常委、書記。

王世廷任外交學院書記 施小琳於1969年5月出生，為工商管理碩士，曾任上海市民政局局長、黨組書記，上海市普陀區委書記，上海市委常委、統戰部部長，江西省委常委、宣傳部部長，四川省委常委、成都市委書記，去年7月任四川省委副書記，日前升任書記。她出任四川省代理省長後，省級政府一把手中女性幹部增至3人，其餘兩人為內蒙古自治區主席王莉霞及黑龍江省省長梁惠玲。

外交學院另發布消息，該學院上月28日舉行新任黨委書記任職宣布會。外交部副部長孫衞東向中國駐瑞士前大使王世廷頒發任命書並講話，幹部司司長卞立新宣布部黨委任命王世廷為外交學院黨委書記兼中國外交培訓學院常務副院長的決定。

李文清 王世廷