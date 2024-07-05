境外機關向科技領域竊密 國安部指不斷升級

發文斥個別國將相關範疇政治化武器化 當今科技革命與大國博弈相互交織，高技術領域成為國際競爭最前沿和主戰場。內地國家安全部昨日發文表示，個別西方國家為維持自身霸權，不惜將科技創新政治化、工具化、武器化，不斷強化對中國科技領域的遏制打壓。特別是其諜報機關對中國滲透竊密不斷升級，目標更加多元、手法更加隱蔽，嚴重威脅中國科技安全甚至國家安全。

幹部屢遭多種手段拉攏策反 文章指出，境外諜報機關通過情感拉攏、誘蝕腐化、金錢收買、提供幫助等多種手段，千方百計拉攏策反中國機關幹部、科研人員甚至青年學生，企圖竊取尖端科研成果和科技敏感資訊。他們又大肆開展長時間、大規模、高烈度的網絡攻擊，目的是惡意操控中方人工智能、晶片研產、清潔能源、先進製造等一大批重點單位。在情報滲透方面，境外諜報機關借助調查諮詢公司、非政府組織、專業研究機構等掩護，通過有償諮詢、商業合作等方式規避內地法律法規和行業監管，進而攫取戰略資源、搜集內幕情報。境外諜報機關還濫用威逼利誘、盤查滋擾、司法構陷、長期扣押等手段，製造「寒蟬效應」。

破獲一批科技安全重大案件 一個時期以來，國家安全機關依法偵辦、破獲了一批科技安全領域重大案件，積極參與反制裁、反干涉、反長臂管轄，與有關部門合力打擊境外間諜情報機關滲透竊密的卑劣行徑，有效破除了西方國家對中方「低端鎖定」的幻想，有效消除了科技安全領域的風險隱患。本報綜合報道