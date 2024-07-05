台中市長盧秀燕傳月底訪美 料計劃爭任國民黨主席

【本報綜合報道】外傳台灣台中市長盧秀燕本月底訪問美國，她面對媒體詢問時未回應。台中市副市長鄭照新證實，下半年會有出訪行程，至於是哪一個國家、城市，目前仍在計劃中。

副市長證有外訪行程 消息指，盧秀燕料於本月底帶領招商訪問團前往西岸洛杉磯、休斯敦、西雅圖、三藩市等地，有傳當地僑界將舉辦歡迎午宴，預計本月27日在洛杉磯舉行。鄭照新表示，確實在下半年會有出訪行程的計劃，等待完成規劃後會正式公布。

繼上周五到新北開展城市交流後，盧秀燕今日赴高雄拜會前立法院長王金平，外界解讀她劍指2028年大選，並將明年國民黨主席選舉列為第一步。王金平幕僚證實，王金平在路竹老家宴請盧秀燕，但強調「是老朋友見見面」。對於會否談到盧秀燕競選國民黨主席，王金平幕僚則沒有回應。