台軍三棲特種戰力 水中爆破隊傳裁撤

海軍陸戰隊否認消息 台灣海軍陸戰隊前鋒、有「台灣海豹突擊隊」之稱的兩棲偵搜大隊水中爆破中隊，傳出明年初裁撤並併入偵搜中隊的消息。惟台灣海軍陸戰隊指揮部昨日澄清有關報道均非事實，呼籲外界勿臆測，以免誤導視聽。

有報道指，台軍目前已沒有登陸作戰需求，且滲透及爆破任務不符合作戰需要。台灣國防部早在多年前計劃裁撤爆破中隊，但前國防部長邱國正反對。新任國防部長顧立雄認可濱海作戰部隊規劃後，海軍濱海作戰指揮部將於後年元旦成立。未來海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊將組織重整，成為濱海作戰指揮部下轄的兩棲偵爆大隊，爆破中隊與偵搜中隊合併及改名為偵爆中隊，日後固守防衞作戰便以掃雷及布雷為主。

與偵搜隊被指長期不和 有指爆破中隊與偵搜中隊長期不和，後者分為兩個中隊，利用組織重整機會以大吃小，把爆破中隊徹底瓦解及改名。為了繼續支領較高的「爆破加給」，因此隊名仍保留「爆」字。偵搜中隊此舉既可消滅眼中釘，同時可人人加薪，令爆破中隊隊員感到氣憤及難過，眼見裁併迫在眉睫，只能向外界求援。

爆破中隊由美軍於1954年協助成立，是台軍唯一具備完整水面、水下及空降三棲作戰能力的特種作戰部隊。中隊初期主要任務為執行水文偵察，並爆破清除登陸海灘的天然、人工障礙，依令負責先遣作戰，以三棲滲透方式破壞敵方軍事目標，以利台軍遂行兩棲登陸作戰。

爆破中隊常與美軍交流 由於爆破中隊長年和美軍交流，美軍顧問獲悉裁撤消息後不以為然，私下表示將透過渠道向台灣國防部反映，希望協助留下爆破中隊。要成為一名爆破中隊成員，須參加為期16周的水中爆破班嚴格訓練，淘汰率高達50%以上。隨着台軍近年戰略調整及海軍陸戰隊轉型，爆破中隊積極朝無人機偵察、攻擊、快艇海上情監偵、布雷與擊殺鏈、登船搜檢、地空火力導引任務面向發展。本報綜合報道