猶太復國主義去 中東可重振興旺

國際上的估計，以色列若推行全面戰爭，如不動用核武，美軍不直接出兵，應會戰敗。以色列戰敗會有兩個後果：一是滅國，但美國和西方都不會容許，必盡力反對。

二是回復1967年的疆界，以色列領土大為縮減，巴勒斯坦正式建國，耶路撒冷同為兩國首都，分東西。即使有美國通過聯合國來保存以色列的國家，但以色列的安全和發展便依靠與周邊國家和平共處，實質是政治上依賴它們的支持。以色列國便歸入中東諸國的行列之內，進行區域合作交流，而不是如今天之前倚仗美國及西方的支持，與其他各國對抗，成為中東的例外和其他各國的對立面，阻礙區域融合與發展。

尋找和平 共同發展 第二個後果會是有最大機會出現，這將是以色列融入中東的機會，可徹底消除猶太復國主義的政治陰謀，也使中東回復到歷史上區域和諧發展的道路，對中東4億人口來說會是巨大的機遇。結合到波斯灣等地的豐富石油、天然氣產量和存量，亦將會是國際上重要的經濟區域。

石油、天然氣的能源優勢正由沙特阿拉伯、伊朗轉化為多元的工業化與經濟發展，應可發揮比鄂圖曼帝國時代更輝煌的繁盛，加上中國一帶一路帶動歷史絲綢之路的更新演變，傳統上中東與中亞的連接會恢復加強，這可帶來百年戰亂後的復興，戰勝了美國西方支持的猶太復國主義，意義便不僅是消除西方新老殖民主義的束縛掣肘，更是讓中東各國各族，包括猶太人和庫爾德人等尋找和平共處，共同發展之路。

中東的4大國，伊朗、土耳其、沙特阿拉伯和埃及將主宰區域發展，不再為西方和猶太用英國的老招數來分而治之，以區域內各國各族的敵對、分裂來完成它們百年以來肢解鄂圖曼帝國至今的政治過程。因此，以色列之戰便不單止是解決巴勒斯坦的問題，平息黎巴嫩的內亂、敍利亞的內戰、伊拉克的分裂，伊朗與沙特阿拉伯的對立，也同時解決波斯灣海灣各國與中東內陸國的關係，土耳其、埃及與中東三者的競爭與合作，乃至猶太教與基督教、基督教與伊斯蘭教、伊斯蘭教什葉派與遜尼派等諸多矛盾。

把猶太復國主義的落後宗教化的政治障礙移除，中東便是新的中東、新的區域與國別發展的機會，重振歐亞非三大陸的連接戰略作用。

研究院院長 陳文鴻