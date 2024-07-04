維多利亞女王作品拍賣 料1.5萬至2.5萬元成交

【本報綜合報道】英國維多利亞女王青少年時期的一組19世紀繪畫作品，將於下周在倫敦拍賣。這組拍賣品包含4幅草稿，以及其他藝術家作品和皇家物品，預計價值1,500至2,500英鎊（約1.5萬至2.5萬港元）。

3草稿14歲時繪畫

維多利亞女王從1837年在位直至1901年去世，草稿中的3幅日期為1833年7月，當時她年僅14歲，還是一位公主。這些草稿各自描繪了不同人物，包括騎士、普通女子和蒙面紗的女子。第4張圖畫則畫於1838年，即維多利亞女王登基一年後，畫作展示了一位坐着的女人，她頭戴王冠，繫着腰帶，畫的底部寫有「女王陛下」字樣。