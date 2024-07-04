中國大學 錄取書滿創意 新生感動不已

中國內地高考成績出爐，考生近日完成填報志願，各大專院校紛紛公布錄取通知書的新設計。不少大學的錄取通知書設計別出心裁，不僅用精緻的禮盒包裹，更附上富有校園特色的紀念品，不少新生收到後感動不已。

上海交通大學的錄取通知書由別致的機關盒包裹，開口處設有齒輪轉盤機關，轉盤與盒子內部機關對位，即可開啟，錯位則鎖上。當轉盤指針順時針方向轉動到2024時，便可開啟盒子，象徵新生在學校開啟人生新征途。當新生打開盒子，更會收到校長所寫的信件、小夜燈等豐富紀念品。

開口齒輪機關 精巧拼圖 哈爾濱工程大學的錄取通知書的設計亦蘊含深層意義，以「來自深藍的邀請」為主題，附有15枚被譽為「國之重器」的潛艇、火箭等精巧拼圖及來自逾萬米深海水滴擺件。錄取通知書從封套慢慢抽出，彷彿一艘來自深海的潛艇緩緩浮出水面。

安徽農業大學首次在錄取通知書內放入學校文創產品，除了學校徽章及附有訂製版車票的行李牌，更藏有不同組合的種子小卡紙。新生打開盒子猶如抽盲盒般，意味每位學子獲贈不同「種子」，在校園開出不同花朵。浙江理工大學錄取通知書則結合非遺及數碼技術製成，用蘇繡技藝繡出學生姓名，以數碼技術仿製宋錦，呈現非遺之美。本報綜合報道