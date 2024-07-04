安倍遇刺前一天 疑兇已欲犯案未下手

【本報綜合報道】日本前首相安倍晉三2022年遇刺身亡將屆兩周年。當地傳媒周三報道，疑兇山上徹也案發前一天到過岡山縣的安倍演說室內會場埋伏，已在自製槍械裝填彈藥，卻因人太多而未落手。由於他未能取回預告行兇信，因此決定翌日在奈良縣街頭行兇。

會館內逾2000人 無法接近 調查相關人士透露，山上供稱原計劃前年7月7日在縣岡山市民會館施襲，最初在會館外埋伏，卻因不清楚安倍入場路線而錯失機會。山上進入會館後發現場內超過2,000人，根本無法接近安倍，故放棄行兇，與會場安保情況無關。由於他事前已在市民會館附近便利店投寄暗示刺殺安倍信件，放棄行兇後試圖取回但不成功，不過乘坐新幹線回家時從網上得知安倍翌日訪問奈良，遂決定翌日行刺。

奈良地方法院周三就山上涉嫌謀殺一案進行審前整理程序，山上出庭期間翻閱文件和傾聽交流，辯護律師預計首場正式庭審最快明年舉行。

日媒周二刊登安倍晉三遺孀安倍昭惠專訪，她形容一切都發生得太突然，自己不想懷恨在心。有自民黨志願者周二宣布，計劃下周一在安倍遇刺地點等位置擺放鮮花悼念。

山上徹也