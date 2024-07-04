沖繩美軍 再爆3宗性侵婦女 全部疑犯未被起訴

村長抗議外務省未向縣政府通報訊息 日本內閣官房長官林芳正昨日指，除了此前公布的兩宗駐沖繩美軍性侵婦女案外，另有3宗類似案件尚未對外公布，全部涉案人都沒被起訴。美國國防部指，防長奧斯汀正密切關注情況，強調有關行為並不反映美軍價值觀，亦不代表絕大多數駐日人員的操守。

林芳正表示，上述3宗事件分別發生在去年2月、去年8月及今年1月，涉事人員均未被起訴。他指發生美軍相關人員的性暴力事件令人極其遺憾，敦促美方徹底防止類似事件，並將盡最大努力減輕當地社區的負擔。林芳正在周二透露，為了不讓駐日美軍涉及的案件和事故給當地造成不安，將與相關省廳探討能做些甚麼，例如訊息共享。

共同社引述辦案相關人士稱，新曝光的3宗案件，分別是美軍工作人員和海軍陸戰隊員的各一宗「不同意性交」案件，以及海軍陸戰隊員的一宗「強制性交」案件。沖繩縣警方一貫做法是，在大約每3個月召開一次的特別委員會會議上，就涉案美軍相關人士匯報罪名和數量。疑犯姓名、單個案件的發生日期和時間、內容等則未作說明。

涉案者資料未被說明 當地傳媒上月先後報道兩宗性侵案，涉案者分別為駐日美軍空軍士兵和海軍陸戰隊員。兩人已被起訴，但沖繩縣警方在傳媒報道前並未公布案件，解釋稱「是為了保護受害人的私隱」。對於有駐沖繩美軍性侵案接連曝光，沖繩縣讀谷村村長石嶺傳實周二前往位於那霸市的外務省沖繩事務所，要求徹底防止案件再次發生，同時對外務省未向沖繩縣政府與防衞省通報案件訊息的做法提出抗議。

奧斯汀對案件表示關注 美國國防部發言人萊德周二稱，防長奧斯汀對性侵案表示關注，並對此「感到非常痛心和遺憾」，將與地區社會密切合作，以消除擔憂。

萊德解釋，案中被起訴的美軍士兵的行為不反映美軍的價值觀，並強調日本是最重要的盟友之一，美方將依照法律與協定，全面配合當地辦案部門。對於奧斯汀是否同日本防衞相木原稔就該問題進行過直接對話的提問，萊德未有回應。本報綜合報道