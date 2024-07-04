上合組織會議 哈薩克舉行 習近平晤普京 兩月兩次

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京昨抵達哈薩克斯坦首都阿斯塔納，準備參與上海合作組織成員國元首理事會第24次會議。他同日與多國領導人舉行一系列雙邊會談，包括中國國家主席習近平。這是普京5月訪華後，在兩個月內第二次與習近平會面。

俄中貿易額突破1.56萬億 普京感謝中方在其訪華時熱情款待，又指俄中關係正處歷史上最好時期。習近平稱在重要多邊場合會見是良好傳統，也是中俄關係高水平的體現，並指中俄要為維護彼此正當權益努力。

在兩人會面之前，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方正在所有領域與中國合作，包括敏感領域，又指俄中經貿關係發展良好，貿易額非常龐大，已突破2,000億美元（約1.56萬億港元）大關。

印度宣布總理不出席會議 白羅斯、伊朗、卡塔爾、蒙古、阿聯酋、巴基斯坦、土耳其等多國領導人或代表，將出席今次會議，料由中俄主導。俄方周二預計，聯合國秘書長古特雷斯也將出席。印度外交部表示，本月將訪俄的印度總理莫迪將不與會，由外長蘇傑生代表該國。