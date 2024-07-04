傳華夥俄研自殺式無人機 接近致命援助

【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，中國和俄羅斯公司正合作研發自殺式無人機，尚未在烏克蘭使用。西方官員認為，中國政府可能正逐步接近向俄羅斯提供致命援助。中國駐美大使館強調，中方未向烏克蘭衝突各方提供武器，已嚴格控制軍民兩用產品出口。

華：未向俄供武 知情歐洲官員透露，兩間中國和俄羅斯公司去年討論合作複製伊朗見證者型自殺式無人機，今年開始研發和測試一款型號，準備運往俄羅斯。部分國家認為，中國向俄提供自殺式無人機屬越界致命援助。

美國評估則顯示，中國正權衡提供成品無人機，或提供可改裝成自殺式無人機的套件，目前不能認定中國向俄提供致命援助。

報道未確認自殺式無人機具體規格，但提到中國正研製一款名為「向日葵200」的自殺式無人機，外形與伊朗見證者136型無人機相似。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，在烏克蘭危機問題上，誰在呼籲對話爭取和平，誰在拱火遞刀鼓動對抗，國際社會有目共睹，敦促有關國家立即停止助長爭鬥和煽動對抗。