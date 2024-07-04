美列6公司入貿易限制清單 包括兩港企

【本報綜合報道】美國政府發表公告，周二將6間公司列入貿易限制清單，當中4間與中國軍隊訓練有聯繫。其中兩間公司在香港，兩間分別在南非和英國，另外兩間則在阿聯酋。

4間與華軍隊訓練有關 位於香港的Global Training Solutions Limited和Smartech Future Limited、南非的Grace Air （Pty） Ltd、英國的Livingston Aerospace Limited，被指利用西方國家和北約資源訓練解放軍，與南非試飛學院有關聯。南非試飛學院去年因利用西方和北約資源培訓中國軍事飛行員，已被列入實體清單。

阿聯酋公司Mega Fast Cargo和Mega Technique General Trading 因規避行為而被列入清單，其中前者將美國貨物運送到俄羅斯。美國商務部在聲明中強調，阻止美國技術培訓中國軍事飛行員及援助俄羅斯，有助增強美國國家安全。商務部亦將13間公司新增到未經核實清單，包括8間華企；又將另外8間公司剔出清單，包括6間華企。