權衡特朗普豁免權 掩口費案押後判刑

【本報綜合報道】美國最高法院周一裁定，前總統特朗普任內公務行為享有刑事豁免權。特朗普早前在艷星掩口費案中被定罪，主審法官周二宣布押後至9月中旬判刑，以權衡特朗普刑事豁免權是否適用。

特朗普涉於2016年總統選舉期間，向色情片女星斯蒂芬妮等人支付掩口費，紐約曼哈頓法院陪審團今年5月30日一致裁定特朗普34項罪名全部成立。最高法院豁免權裁決出爐後，特朗普代表律師主張，艷星掩口費案部分檢控證據來自特朗普總統任內，違反最高法院裁決，要求押後判刑日期，並在下周三前提交新理據以撤銷定罪。

9‧6決定撤銷定罪與否 艷星掩口費案地區助理檢察官斯坦格拉斯（Joshua Steinglass）指，儘管檢方認為被告的論點毫無根據，但不反對辯方請求提交理據或押後量刑。主審法官梅爾尚（Juan Merchan）周二發信，宣布把原定下周四的判刑日期押後約兩個月。她將於今年9月6日決定是否撤銷定罪，若否就會在9月18日判刑。