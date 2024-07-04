拜登辯論差勁削勝算 25民主黨議員擬促退選

白宮強調：感冒而失水準 美國總統拜登在首場總統選舉電視辯論表現差勁，引起民主黨內部恐慌。德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）周二成為首名公開呼籲拜登退選的民主黨國會議員，認為對方應作出這個痛苦而艱難的決定。有眾議院民主黨助理透露，多達25名民主黨眾議員準備呼籲拜登退選。

多格特周二發聲明指，相信拜登作為總統在國內外為美國取得重大成就，雖然其大部分工作都是變革性的，但選情在多個關鍵州落後對手特朗普，在首場辯論中亦未能捍衞自己的政績，以及揭露特朗普的大量謊言。多格特認為，是時候讓民主黨領導層選出新的候選人，以實現擊敗特朗普；強調此呼籲並非輕率作出，仍然非常尊重拜登的成就。

佩洛西：特朗普該健康審查 在多格特表態後，民主黨科羅拉多州眾議員候選人弗里希（Adam Frisch）亦呼籲拜登退選。有眾議院民主黨助理透露，眾議院有多名民主黨議員準備作相同呼籲。眾議院前議長佩洛西受訪時直言，有理由質疑拜登的辯論表現只是一晚的事，抑或更廣泛的健康問題，而特朗普應該受到同樣審查。白宮周二強調，拜登沒有發生甚麼狀況，在辯論當晚因感冒而有失水準；本人則稱，因多次出訪有時差而影響表現。他昨日將與民主黨州長舉行會議，並在本周與國會議員交流。

一項最新民調顯示，81歲的拜登和78歲的特朗普均獲得40%登記選民的支持。而三分之一的民主黨人認為，拜登應該退出總統競選。但在與特朗普的假設性對決中，沒有任何重量級民主黨人的表現會比拜登來得更好。與此同時，特朗普第二季度籌得3.31億美元（約25.8億港元）的競選資金，超過拜登同期籌集的2.64億美元（約20.5億港元）。本報綜合報道